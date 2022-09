Kórházba került a Forma-1-es pilóta, nem indul az Olasz Nagydíjon

A thaiföldi Alex Albon helyett a holland Nyck de Vries lesz a Williams egyik pilótája a Forma-1-es Olasz Nagydíjon. A csapat szombaton közölte, hogy Albon reggel rosszullétre panaszkodott, orvosi segítséget kért a sorozat hivatalos orvosi stábjától, valamint a monzai kórház doktoraitól, utóbbiak aztán vakbélgyulladás gyanújával megfigyelésre benntartották.

Hozzátették: a pilótának jó a közérzete ugyan, ennek ellenére a versenyhétvége további részében már nem állhat rendelkezésre, így a tartalékpilóta, De Vries helyettesíti őt. Albon maga is helyzetjelentést adott a Twitter-oldalán, a jelek szerint a humoránál maradt:

Appendicitis, surgery and no racing isn’t what I was expecting this weekend!

Negatives:

– Missing out on what looks like a strong weekend for us

– Pain

Positives

– Weight reduction for Singapore

– Cool scars pic.twitter.com/HOfA18eF5W

— Alex Albon (@alex_albon) September 10, 2022