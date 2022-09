„A pillanat hevében csúszott ki a számon az a mondat” – Alonso bocsánatot kért Hamiltontól az idiótázás miatt

Lewis Hamilton húzta a rövidebbet a világbajnokok csatájában a Belga Nagydíjon: a Mercedes brit pilótája túl keményen próbált bevágni Fernando Alonso elé, aminek az lett a vége, hogy Hamilton már az első körben kénytelen volt feladni a futamot.

Kapcsolódó Alonso gúnyosan mutogatott a kiesett Hamiltonnak az ütközésük után Hamilton magára vállalta a felelősséget a baleset miatt, és bocsánatot kért a csapatától.

A csapatrádióban Alonso idiótának nevezte Hamiltont, akiről azt is mondta, hogy csak akkor tud vezetni, ha az élen áll. A futam után aztán Alonso úgy fogalmazott, versenybaleset volt, és kár emiatt szaporítani a szót, Hamilton pedig annyit nyilatkozott, nem igazán érdekli, miket mondott róla az Alpine spanyol klasszisa.

A hétvégén Hollandiában, Zandvoortban folytatódik a világbajnokság, és Alonso azt mondta, bocsánatot fog kérni Hamiltontól, ha megbántotta őt a Spában elhangzottakkal.

„Egyáltalán nincs vele problémám, sőt nagyon is tisztelem őt. Egyébként úgy érzem, túlságosan nagy felhajtás övezte a belgiumi mondataim. Ennek az egyik oka, hogy Lewis egy igazi bajnok, a mi korszakunknak a legendája, a másik pedig az, hogy mivel egy brit pilótáról volt szó, a média felkapta az esetet. Sérgio Pérez, Carlos Sainz vagy én is szembesültem már érdekes mondatokkal, de ha egy latin pilótát pécéznek ki, azt mindig kicsit lazábban veszik. Ha viszont te szólsz be valakinek, arra ez a reakció, mint amit most is láthattunk.

De bocsánatot fogok kérni tőle, mert csak a pillanat hevében csúszott ki a számon az a mondat, valójában nem ezt gondolom róla. Végre ott voltam az élmezőnyben, a második helyért csatáztunk Hamiltonnal, az adrenalin ilyenkor dolgozik az emberben

– nyilatkozta Alonso, akit hatodiknak intettek le Spában, de Charles Leclerc büntetése miatt végül az ötödik helyen zárt.

