Leclerc az élről esett ki, Verstappen nyerte a Francia Nagydíjat

Max Verstappen nyerte meg a Forma-1 Francia Nagydíját, miután a pole-ból induló Charles Leclerc kiesett az élen haladva. A 300. futamát teljesítő Lewis Hamilton lett a második, George Russell pedig a harmadik.

Az élről induló Leclerc remekül kapta el a rajtot, majd maga mögött is tudta tartani Verstappent, a Red Bull így taktikázni kezdett és hamar kihívta a hollandot kerékcserére.

A 18. körben ugyanakkor beütött a krach a Ferrari (na meg a semleges nézők szempontjából), Leclerc ugyanis a tizenegyes kanyarban elveszítette irányítását autója felett, amely megpördült, majd a gumifalban kötött ki.

A monacói a csapatárdión a gázpedálra panaszkodott, hasonló problémái voltak az Osztrák Nagydíjon is. Akkor be tudta fejezni a futamot, ráadásul nyert is. A futam után viszont már úgy nyilatkozott, hogy ő hibázott.

Balesete után kiment a mezőny nagy része a boxba, az volt a kérdés, hogy Hamilton esetleg vissza tud-e érni Verstappen elé. Nem tudott, majd a biztonsági autós időszak után a holland le is rázta magáról brit riválisát, magabiztos előnyt autózott ki,

végül élt az ölébe hullott lehetőséggel és megnyerte a Francia Nagydíjat, ez volt karrierje 27. futamgyőzelme, és már 63 pont az előnye.

Hamilton a rajtnál javítani tudott egy helyet, majd Leclerc kiesésével még egyet előrébb lépett, így a szezonbeli legjobb eredményét szállítva a második helyen végzett. A hétszeres világbajnok a legutóbbi négy futamon dobogós volt.

A Ferrari versenyén Carlos Sainz kozmetikázhatott volna, a 19. helyről indulva ugyanis a hajrában már a dobogóért csatázott, majd nagy csatában meg is tudta előzni Sergio Pérezt, de aztán ezután a csapata kihívta kerékcserére és letöltött egy korábban kapott öt másodperces büntetést is, így visszaesett a kilencedik helyre, és ugyan javított négy pozíciót, ötödikként végzett.

Péreznek a folytatásban is kapaszkodnia kellett a harmadik helybe, George Russell támadta ugyanis a végén, a brit pedig aegy virtuális safety caros etap után jobban kapta el az újraindítást, így oda is ért a dobogóra. Sainz, Fernando Alonso, Lando Norris, Esteban Ocon, Daniel Ricciardo és Lance Stroll volt a további sorrend.

A vb jövő hétvégén a mogyoródi Hungaroringen, a Magyar Nagydíjjal folytatódik.