Bernie Ecclestone Vlagyimir Putyinról: Golyót is kapnék érte

Bernie Ecclestone volt az ITV reggeli műsorának vendége (igaz, csak távolról jelentkezett be), és szóba került az orosz-ukrán háború is. A Forma-1 korábbi ügyvezető igazgatója sosem titkolta jó kapcsolatát Vlagyimir Putyinnal és erre most is ráerősített, mondván, akár az életét is adná az orosz elnökért.

Bár jobb szeretném, ha nem fájna, de golyót is kapnék érte. Elsőosztályú ember ugyanis

– mondta a 91 éves brit, aki annyi kritikát azért megfogalmazott Putyinnal szemben, hogy az üzletemberekhez hasonlóan, ő is képes rossz döntéseket hozni.

‘I’d still take a bullet for him.’ Bernie Ecclestone says Ukrainian President Zelensky should have listened to Putin to avoid war because Putin ‘is a sensible person’. pic.twitter.com/jZ1hLnrYTU — Good Morning Britain (@GMB) June 30, 2022

Az ukrán elnököt, Volodimir Zelenszkijt komikusnak nevezte és szerinte ő nem tett azért eleget, hogy a háború véget érjen. Sőt megjegyezte, hogy szerinte valamiért az érdeke, hogy a jelenlegi helyzet folytatódjon, mert ha nem, akkor kellő erőfeszítéseket tett volna azért, hogy beszéljen Putyinnal, aki „értelmes ember”.

Bernie Ecclestone beszélt Nelson Piquet-ről is, miután a háromszoros világbajnokot rasszizmussal vádolták meg, ugyanis egy tavalyi interjújában Lewis Hamiltonra egy a bőrszínére tett, lekicsinylő megjegyzéssel utalt. Ecclestone azt felelte, hogy régóta ismeri Piquet, szerinte senkit sem akart sértegetni, a kifejezés a brazil számára semmiség volt, csak része a beszélgetésnek.

A Forma-1 közleményben határolódott el Ecclestone kijelentéseitől.