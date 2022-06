„Papa, Mama, jöhettek szurkolni” – a magyar pólós otthonra üzent, miután vb-döntőbe jutott

Magyarország 13-12-re legyőzte Hollandiát a női vízilabda-világbajnokság elődöntőjében.

A mérkőzés után mindenki felszabadultan ünnepelt, majd a kamerák elé állva is a boldogságé volt a főszerep. A mérkőzésen két gólt szerző Gurisatti Gréta aztán az első interjúban elmondta, ez volt az első elődöntője, ahol azt érezte, megérett a csapat egy fináléra.

„Nagyon megküzdöttünk ezért a győzelemért, ahogy az utolsó támadást is kivédekeztük, ez abszolút a szív csatája volt. Már előbb is eldönthettük volna, de így nyerni itthon, ez fantasztikus érzés. Nagyon örülök, hogy ilyen csapatnak a tagja vagyok

Eddig úgy jöttünk elődöntőkbe, hogy milyen jó lenne megnyerni, vagy valamikor döntőt játszani, majd valahogy összejön. Ma ide jöttünk, elvettük és megküzdöttünk ezért

– mondta az M4 Sportnak Gurisatti a mérkőzés után.

A pólóválogatott tagja ezután azért otthonra is üzent. A korábbi Gurisatti Gyula a ’90-es években négyszer is világbajnok lett tájékozódási búvárúszásban, így számára sem ismeretlenek a vizes sportok, ám mint kiderült, baleset volt, ezért nem lehetett ott a meccseken. Eddig.

Papa, jöhetsz szurkololni a következő meccsre! Leesett a fáról, ezért járókerettel tud csak közlekedni, de azt ígérte, ha bejutunk a döntőbe, kijön megnézni. Úgyhogy Papa, Mama, jöhettek szurkolni

– lelkendezett Gurisatti Gréta.

Magyari Alda is megragadta az alkalmat és a születésnapját ünneplő édesanyjának üzent. Garda Krisztina és Leimeter Dóra is nyilatkozott az elődöntőt követően, mindketten arról beszéltek, hogy nagyon büszkék, hogy a csapat tagjai lehetnek. Ha pedig büszkeség, álljon itt a szövetségi kapitány, Bíró Attila véleménye is:

„Ez a csapat velem még nem nyert vb-n érmet, ennek a győzelemnek ez is növeli az értékét. A hazai pálya miatt rajtunk volt a legnagyobb teher, hatalmas mentális erőről tettek tanúbizonyságot a lányok. Le a kalappal előttük, fantasztikusat produkáltak!”