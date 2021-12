Nicholas Latifi: Egyetlen csapatnak tartozom bocsánatkéréssel, a sajátomnak

Továbbra is mindenki a Forma-1 2021-es szezonját lezáró Abu-dzabi Nagydíj utolsó körében történtekkel foglalkozik. Ebben egy versenybaleset miatt bejött a Safety Car, így a legutolsó kör döntött a világbajnoki címről, amely során Max Verstappen megelőzte Lewis Hamiltont, ezzel pedig vébét nyert.

A balesetet éppen a Mercedes partnercsapatában, a Williamsben vezető pilóta, Nicholas Latifi szenvedte el, aki így váratlanul vált főszereplővé. A kanadai pilóta röviden elismerte korábban, hogy egyáltalán nem akarta befolyásolni a vb-cím sorsát, ám kedden hosszas hallgatás után szólalt meg.

