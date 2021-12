Az FIA új elnöke kezdésként megbüntetheti Hamiltont

A dubaji Mohammed ben Szulajem lett pénteken a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) elnöke. A 60 éves korábbi raliversenyző a 75 esztendős Jean Todtot váltja a poszton, és ő lesz az első nem európai FIA-elnök.

Rögtön belengetett egy büntetést Lewis Hamiltonnak, aki nem jelent meg a szervezet évzáró gáláján.

„Ha bárki megszegi a szabályt, akkor nincs bocsánat” – mondta ben Szulajem arra is utalva, hogy a világbajnoki pontverseny első három helyezettje számára előírás a gálán való részvétel, de azt is hozzátette, hogy természetesen még ő is csak most kezdett, át kell nézni a szabályokat és ezeket felül lehet majd írni.

Hamilton az utolsó körben bukta el a világbajnoki címet Max Verstappennel szemben, miután több vitatott ítélet is született a szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíjon egy balesetet követően, a biztonsági autós időszak alatt. A Mercedes óvott is, majd fellebbezett, utóbbitól elállt végül, így a hivatalossá vált Verstappen győzelme.

Ami az elnökváltást illeti, a szervezetet 2009 óta irányító Todt a szabályok szerint harmadik ciklusa lejártával nem indulhatott újra az elnöki posztért, de mint korábban elárulta, nem is akart volna. A tagszervezetek képviselőinek pénteken Párizsban Ben Szulajem és Graham Stoker brit ügyvéd, jelenlegi elnökhelyettes közül kellett választaniuk.