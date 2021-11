„Ayrton Senna a legnagyobb inspirációm, öröksége örökké éljen”

Lewis Hamilton megható bejegyzéssel köszöntötte Brazíliát a hétvégi futam felvezetésként.

A Forma-1-es mezőny hétvégén Sao Paulóban száguldozik majd, ehhez pedig megérkeztek már a csapatok a brazil fővárosba. Ebből az alkalomból tett közzé egy bejegyzést a címvédő.

– írta Twitter-oldalán Hamilton.

My greatest inspiration. It was the way he raced, his passion for life and for the sport. But more than anything it was the way he faced alone a system that wasn’t always kind to him. May Aryton Senna’s legacy live on forever, especially vibrant this weekend pic.twitter.com/SmA4QQpOul

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) November 11, 2021