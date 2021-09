„Büszke vagyok rá, hogy veled együtt versenyezhettem” – így mondott Bottasnak köszönetet Hamilton

Hétfőn hivatalosan is bejelentették, hogy a Mercedes finn Forma-1-es pilótája, Valtteri Bottas az Alfa Romeo versenyzője lesz 2022-től.

A hír egyben azt is jelenti, hogy öt év után Lewis Hamilton új csapattársat kap majd a következő idényben, a címvédő brit pilóta pedig nem is ment el szó nélkül az eset mellett, megköszönte a munkát Bottasnak.

– írta közösségi oldalain Hamilton.

I’m immensely proud to have worked alongside @ValtteriBottas for the last 5 yrs. We’ve been part of a team that has delivered 4 Constructors’ Championships and we’ve motivated one another to keep pushing through the ups & downs. Thank you VB🙏🏾 let’s finish strong. pic.twitter.com/4YRJAhCzSN

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) September 6, 2021