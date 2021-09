Az idei év végén visszavonul Kimi Räikkönen

A Forma-1 hivatalos honlapja bejelentette, hogy az idei szezon végén végleg visszavonul Kimi Räikkönen, az Alfa Romeo 41 éves pilótája.

BREAKING: Kimi Raikkonen announces this will be his final season in #F1 pic.twitter.com/U4m9xMEyzJ

