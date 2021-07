Mindkét Mercedes megelőzte Verstappent, a Ferrarik csak szenvedtek a Hungaroringen

Valtteri Bottas, a Mercedes finn versenyzője bizonyult a legjobbnak a Forma-1-es Magyar Nagydíj pénteki második szabadedzésén.

A második legjobb köridőt csapattársa, a címvédő és hétszeres világbajnok brit Lewis Hamilton autózta, akit az összetett pontversenyben éllovas holland Max Verstappen (Red Bull) követett. A második szabadedzésen a francia Esteban Ocon (Alpine), a mexikói Sergio Pérez (Red Bull) és a francia Pierre Gasly (Alpha Tauri) került be a legjobb hat közé, utóbbi a délelőtti edzésen ötödik volt.

A Ferrari két pilótája, a monacói Charles Leclerc és a spanyol Carlos Sainz Jr. nem tudott érdemit hozzátenni az edzéshez: előbbi a 11., utóbbi a 12. helyen zárt. A délelőtti tréningen gumifalba csapódott Cunoda Juki (Alpha Tauri) autóját nehezen hozták rendbe, a japán pilóta így csak az utolsó percekben tudott mért kört menni.

A 70 körös, 36. Magyar Nagydíj vasárnap 15 órakor rajtol.

FP2 CLASSIFICATION

The running order from our second session of the weekend!#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/G5S3JV3wjH

— Formula 1 (@F1) July 30, 2021