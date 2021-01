Nagyon menő videóval köszöntötte a Mercedes a szülinapos Hamiltont

36 éves lett Lewis Hamilton, a Forma-1 hétszeres világbajnoka, akit csapata, a Mercedes is felköszöntött.

A német istálló által készített videón az a hét autó látható, amivel Hamilton az élen végzett a vébéken. A kakukktojás a világbajnoki címei közül az első, a 2008-as, amelyet a McLaren színeiben ért el, igaz, az angol csapatnak akkor a Mercedes volt a motorszállítója.

A pretty cool birthday video for @LewisHamilton from @MercedesAMGF1 👀

All seven of his championship-winning F1 cars together! 🏆#F1 pic.twitter.com/mRTJi1ukEg

— Formula 1 (@F1) January 7, 2021