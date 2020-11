Grosjean az égési sérülései miatt kórházban tölti az éjszakát

Csodával határos módon, de Romain Grosjean a kezén és a lábán elszenvedett égési sérülésekkel megúszta a Bahreini Nagydíjon elszenvedett balesetét.

A pilóta majdnem fél percet töltött a lángoló kocsiban, és egészen döbbenetes látvány volt, ahogy a lángok között feltűnt, és átugrott a korláton.

A horrible wreck at this morning’s Bahrain F1 race. How Romain Grosjean survived – much less walked away – is incredible. pic.twitter.com/MXrRxY48cL

