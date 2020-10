Gasly autója kigyulladt, Stroll és Verstappen legyalulta egymást

A Mercedes finn pilótája, Valtteri Bottas nyerte a Portugál Nagydíj második szabadedzését, ahol a pilóták nem hagyták unatkozni a nézőket.

A pályát újraaszfaltozták a mostani verseny miatt, és már az első szabadedzésen is csúszkáltak a pilóták, ez a tendencia pedig a második edzésen is folytatódott.

A sort Carlos Sainz (McLaren) nyitotta, majd Sergio Pérez (Racing Point) is megpördült az első félórában, amikor a Pirelli jövő idényre szánta gumijait tesztelték a csapatok.

Az idei gumikra visszaváltva aztán Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) is rontott,

The drivers are back on their normal tyre compounds but Kimi’s still finding his feet #PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/NluSDQGkyQ

— Formula 1 (@F1) October 23, 2020