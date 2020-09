Hazai pályán éghet nagyot a Ferrari

A szabadedzések alapján nem a Ferrariról fog szólni a Forma-1 Olasz Nagydíja. A hazai csapat két versenyzője az időmérő előtti utolsó gyakorláson a mezőny második felében ragadt, Charles Leclerc a 11. volt, Sebastian Vettel pedig a 15.

A leggyorsabb kört a mercedeses Valtteri Bottas teljesítette (1:20.089).

A McLarenek eddig elég biztatóan szerepelnek, Bottas után ugyanis Carlos Sainz és Lando Norris végzett a második és a harmadik helyen a szabadedzésen. Az ötödikként záró Lewis Hamiltont Daniel Ricciardo is megelőzte a Renault-val.

A Ferrari szenvedését jól mutatja, hogy egy hete a Belga Nagydíjon nem szerzett pontot és az elmúlt tíz évben először fordult elő, hogy mindkét versenyzője az első tízen kívül ért célba. Leclerc az ötödik a világbajnoki versenyben, a szezon végén távozó Vettel pedig csak a 13. Az olaszokat a Mercedes mellett a Red Bull, a McLaren és a Racing Point is előzi a csapatok versenyében.

