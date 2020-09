Ugyanazt a kanyart nem tudta bevenni Leclerc és Vettel a szabadedzésen

Alaposan megszenvedett az autóval és a monzai pályával is a Ferrari két pilótája Monzában. Az Olasz Nagydíj második szabadedzésén ugyanaz a kanyar babrált ki Sebastian Vettellel és Charle Leclerc-rel egyaránt. Először a német pilóta autója pörgött ki, de szerencsére látszólag semmi komoly baja nem esett a kocsinak, sem a pilótának.

Néhány perccel később a monacói pördült meg az autójával ugyanebben a kanyarban, majd a csapatrádióban panaszkodott is, hogy nagyon nehéz vezetni az autóját.

Talán mondanunk sem kell, a Ferrari – a hazai pályának mondható Monzában – is csak küszködött, Leclerc 9., Vettel 11. helyen végzett a gyakorláson. A Mercedes egyébként menetrend szerint behúzta az első két helyet, ezúttal Lewis Hamilton lett az első és Valtteri Bottas a második.

🏁 FP2 CLASSIFICATION 🏁

Mercedes lead the way, with Norris and Gasly next in line 💪#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/eOd4e6zbJW

— Formula 1 (@F1) September 4, 2020