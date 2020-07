Magyar Nagydíj: börtön várhat a karanténszabályokat megszegő Forma-1-esekre

Elég komoly büntetéssel kell majd szembenéznie annak, aki megszegi a Forma-1 Magyar Nagydíjának egészségügyi előírásait. A BBC cikke szerint a brit és az Európai Unión kívüli versenyzők és dolgozók csak a pályán elhelyezett konténerekben, valamint a hotelszobájukban tartózkodhatnak.

Aki ezt megszegi, 15 ezer eurós (bő ötmillió forintos) pénzbüntetést, vagy akár börtönbüntetést is kaphat, írja a BBC.

Ez elég sokakat érint, a mezőny tíz csapatából hétnek is Nagy-Britanniában van a központja, míg a versenyzők közül is többeknek, például Lewis Hamiltonnak (brit), Daniel Ricciardónak (ausztrál) vagy épp Sergio Péreznek (mexikói) is be kell tartania a szigorú szabályokat. Ezek szerint a korábban már említettek mellett csak a versenypályán vagy a hotelben ehetnek, valamint nem használhatják a tömegközlekedést, de még csak nem is taxizhatnak.

Az idei szezon július elején kezdődött az Osztrák Nagydíjjal, a hétvégén pedig ismét Ausztria a helyszín. A Hungaroringre jövő héten látogat a mezőny, majd két hét szünet után két brit futam következik a versenynaptárban.

Kiemelt kép: LEONHARD FOEGER / POOL / AFP