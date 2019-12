Hamilton már puhatolózott a Ferrarinál

Lewis Hamilton úgy indulhat neki a következő Forma-1-es szezonnak, hogy ha meg tudná védeni a világbajnoki címét, akkor hetedszer végezne az élen, és ezzel beérné a rekordert, Michael Schumachert. Az angol pilóta szerződése 2020 végén jár le a Mercedésnél, és a BBC azt írja, Hamilton amolyan ismerkedő jellegű tárgyalást folytatott a Ferrarival.

Hízelgőnek találtuk, hogy több pilóta, és különösen Lewis szívesen csatlakozna hozzánk. Ez az egész még nagyon kezdetleges, a megfelelő időben majd megnézzük a lehetőségeinket, és eldöntjük, mi a megfelelő megoldás

– nyilatkozta diplomatikusan Louis Carey Camilleri, a Ferrari ügyvezető igazgatója. Hamilton egy közösségi eseményen találkozott John Elkann-nal, a Ferrari elnökével, de Camilleri szerint nagyon fel lett fújva az ügy.

Az idényzáró Abu-dzabi Nagydíjon Hamilton azt nyilatkozta, nem az a típus, aki kapkodva dönt, és szeret a Mercedes színeiben versenyezni, úgyhogy nincs benne olyan szándék, hogy mindenáron eligazoljon. A hatszoros világbajnok nem cáfolta, de nem is erősítette meg, hogy igaz-e a pletyka, miszerint idén már kétszer is találkozott Elkann-nal, azt viszont elárulta, hogy a jövőbeli döntésében az is szerepet játszik majd, hogy Toto Wolff marad-e a Mercedesnél, a csapatfőnököt ugyanis az egyik lehetséges jelöltnek tartják az F1 ügyvezető igazgatói posztjára, amelyet jelenleg Chase Carey tölt be.

A Ferrari idei pilótái közül a négyszeres világbajnok Sebastian Vettel szerződése szintén 2020 végén jár le, míg a monacói Charles Leclerc-rel hosszabb távú szerződést kötött a csapat.

Kettőjük közül Leclerc a győzelmek, a pole pozíciók és a pontok tekintetében is verte idén Vettelt, amivel a Ferrari vezetőségét is meglepte.

Ha Leclerc a következő szezonban is lenyomja Vettelt, akkor nem csodálkoznánk, ha nem marasztalnák a németet. Akkor pedig biztos rácsörögnek majd Hamiltonra, hogy megüresedett egy hely.