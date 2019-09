Vettel veszélyes helyzetbe sodorta magát a monzai hibájával

A Ferrariból került ki az Olasz Nagydíj pozitív és negatív hőse is, az egymás után második futamgyőzelmét arató Charles Leclerc bearanyozta az olasz istálló hazai versenyét, a négyszeres világbajnok Sebastian Vettel azonban nagy hibájával saját magát fosztotta meg a pontszerzés lehetőségétől.

A hatodik körben Vettel elfékezte magát az Ascari-kanyarban, megpördült az autóval, majd egyből vissza akart menni a pályára, miközben nagy sebességgel érkeztek a többiek.

A manőver vége az lett, hogy összekoccant az addigi nagyon jó pozícióban, hetedik helyen autózó Lance Stroll-lal, aki aztán nem is kímélte a csapatrádióban a németet, akit idiótának nevezett.

Vettel mindenkit kiborított a nagyon veszélyes manőverével Nemcsak ő, Stroll is nagyon óvatlan volt a kicsúszása után. Mindketten büntetést kaptak.

Vettel végül a 13. helyen fejezte be a versenyt, az összetettben pedig visszacsúszott az ötödik helyre, Leclerc ugyanis megelőzte a mostani győzelemmel.

A Motorsport azt írja, a versenybírók súlyos incidensként könyvelték el Vettel manőverét, és a 10 másodperces stop and go büntetés mellett még három büntetőpontot is bevéstek neki.

Az elmúlt 12 hónapban Vettel összesen 9 büntetőpontot szedett össze, ami azt jelenti, hogy nagyon észnél kell lennie a következő két futamon, mert ha beszed újabb 3 pontot, akkor automatikusan ki kell hagynia egy versenyt.

„Elvesztettem az autó hátulját, és már nem tudtam korrigálni. Ilyen egyszerű az eset. Nyilván nem vagyok boldog az eset miatt, főleg, hogy ezzel a versenyem nagyjából véget is ért” – nyilatkozta Vettel a futam után.

