Végre láttuk Kubicát a Williamsben körözni

A Forma-1-es barcelonai tesztek harmadik napjára megérkezett a Williams is, ám szerdán George Russell ült még a volánnál. Csütörtökön viszont már Robert Kubica is autózott már a csapat színeiben, de a hosszú idő után visszatérő lengyel jóval lassabb volt a mezőnynél.

Meglepően erős napot zárt szerda után csütörtökön is a Toro Rosso, Alexander Albon délelőtt 1:17.637-et futott, amivel az eddigi teszthét legjobb idejét jegyezte. Jött azonban délután Nico Hülkenberg, aki még három tizedet lefaragott ebből az időből.

Éledezett végre a Mercedes is, ám Valtteri Bottast és Lewis Hamiltont is még maga mögött tudta tartani a másik Renault-ban ülő Daniel Ricciardo.

