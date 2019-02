Az év első csattanását a Red Bull hozta össze

Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája volt a leggyorsabb a 2019-es Forma-1-es szezon első hivatalos tesztjének második napján, Barcelonában. A 21 éves versenyző mindenki másnál többet, 157 kört teljesített a Barcelona mellett elhelyezkedő Circuit de Catalunyán, a legjobb körideje pedig 1:18.247 perc volt.

Hétfőn Kimi Räikkönen csúszott ki egy kanyarban, a keddi teszteken Alexander Albon is így járt és Nico Hülkenberg is, igaz utóbbit hátráltatta az is, hogy a hátsó szárnya egyszerűen elszállt menet közben. Az eddigi egyetlen falnak csapódást viszont Pierre Gasly hozta össze, szerencséjére nem volt túl komoly az eset.

A leggyorsabb Leclerc mögött egyébként az újonc Lando Norris, a McLaren brit pilótája érte el a második időt, harmadikként a dán Kevin Magnussen (Haas) zárt. Az idei első teszt hétfői nyitónapján a szintén ferraris Sebastian Vettel volt a leggyorsabb, így eddig mindkét napon az olasz istálló vitte a prímet. A Williams kedden sem produkált mért időt.

Egyre nagyobb gondban a Forma-1 sereghajtója A Williams 2018-ban tökutolsó lett, már most lemaradásban van a többi istállóhoz képest.

A barcelonai teszt csütörtökig tart, az idei szezon pedig március 17-én Melbourne-ben, az Ausztrál Nagydíjjal rajtol.