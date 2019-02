A Ferrari fasorban sem volt a harmadik tesztnapon

Hétfőn még kisodródott Alfa Romeójával Kimi Räikkönen az első barcelonai tesztnapon, ám szerdán ékes bizonyítékát adta, hogy ez a bizonytalanság a múlté.

Szerda délelőtt ugyanis a hét leggyorsabb körét autózta. Hogy a napot mégse ő zárja a legjobb időt, arról Danyiil Kvjat gondoskodott: 1:17.704-gyel zárta a szerdai gyakorlást.

Végre kigurult a Williams is, miután az első két napon nem tesztelt, de egyelőre más oka nincs az örömre, messze a leggyengébb eredményeket produkálta az újonc George Russell.

It took longer than @WilliamsRacing wanted – but here’s @GeorgeRussell63 taking his FW42 out on track for the first time 👏🚀#F1 #F1Testing pic.twitter.com/0Rw5tBP0og

— Formula 1 (@F1) 2019. február 20.