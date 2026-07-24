Bundesliga-tervvel, alvásidő mérésével és kérlelhetetlenséggel készült Dárdai Pál alatt az Újpest

A decemberben kinevezett sportigazgató egy háttérbeszélgetésen vett részt, amelyből az Index izgalmas információkat publikált pénteken. Dárdai többször is hangsúlyozta, hogy a magas színvonalú edzéstervet állított össze.

„Már amikor idejöttem tavaly télen, a téli felkészülés alatt jeleztem, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetni a fizikai felkészítésre, ezért Bundesliga-szintű szakembert bíztam meg az erőnléti feladatokkal. Mindennek az egyik legfontosabb alapja a fizikális felkészültség” – idézte az Index, de később is említette a tervet Dárdai.

Minden játékosunk egyénre szabott, Bundesliga-szintű edzéstervet kapott, amelyet mondhatom, hogy mindenki fegyelemmel követett. Erre van szükség Újpesten, ezt szeretném látni mindenkitől. Azt a profizmust, munkamorált, teljesítményorientált hozzáállást, amelyet a nyári felkészülési időszak alatt láttam a csapattól.

A nyári átigazolási szezonról is szó esett, a háttérbeszélgetésen kiderült, milyen alapelv szerint állította össze a jelöltekről szóló listát a szakember.

„Figyelemmel követtem a felkészülési mérkőzéseket, az edzéseket, a felnőttcsapat összes játékosának egyéni fejlődését, és annak megfelelően állítottam össze a listámat a potenciális igazolásokról, hogy mely posztokon vagyunk gyengébbek, hova férne el az erősítés. Én mindig is karakterekben gondolkodtam, és úgy csoportosítottam a játékosokat: a vezér, a melós, a zseni, és még sorolhatnám. Aki egyik kategóriába sem esik bele, annak nincs helye a csapatban. Ennek alapján kezdtük el a nyári felkészülést.”

Érdekes adalék a cikkben, hogy mindenre kitérően gyűjtöttek adatokat a lila-fehéek, még a játékosok alvásidejét is megpróbálták mérni.

„Nincs sumákolás, mindent látunk az adatokból. Kértem, hogy a játékosok használjanak okosgyűrűket és okosórákat, amelyeken keresztül tudjuk figyelni az alvásidejüket, annak minőségét és még számtalan olyan élettani funkciót, amely hasznos számunkra ahhoz, hogy a lehető leghatékonyabb edzésterveket alakítsuk ki számukra. Ezt csak így lehet. Ezért dolgozik az egész szakmai stáb, hogy minden nap egyre jobbak legyünk. Nézzünk ki, például, a pályára, nekünk van az egyik legszebb gyepszőnyegünk, remek állapotban van, nem volt ez mindig így.”

Egy merész kijelentést is tett Dárdai Pál: ugyan az idény előtt a felsőház szerepelt a célkitűzések között, a sportigazgató már az első négy helyet jelölte ki célul.

„Nem azt mondom, hogy a következő szezonban egyből bajnokok leszünk. Nagyon erős a mezőny, a Ferencváros egyelőre mindenki előtt jár, és egy remek magyar szakember ül a kispadon, de azt gondolom, a legjobb négy között végezni reális célkitűzés lesz számunkra. Egyelőre elégedett vagyok, rendben lezajlott a felkészülés, úgy, ahogyan azt vártam, jöhet az előadás. Aztán úgyis idény közben fog kiderülni, hogy mit csináltunk jól, mit csináltunk rosszul, mit kellene máshogyan csinálni.