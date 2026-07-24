Bognár György: Nem rájuk fogom, de három ilyen bírót Pakson is találtunk volna

A Paks hazai pályán 2-1-re kikapott a görög Panathinaikosztól a labdarúgó Konferencia Liga selejtezőjének második fordulójában, a párharc első felvonásán. A találkozó után Bognár elmondta az M4 Sportnak, hogy nem kapott meg bizonyos ítéleteket a csapata, ami pedig fontos lehetett volna.

„Jobb képességű ellenféllel játszottunk. Nemcsak csapatként, hanem egyénileg is jobb képességű játékosok alkották az ellenfelet. Nagyon veszélyesek voltak a középpályán, ha labdát szereztek, átfutottak rajtunk.

Nekünk is lehettek volna lehetőségeink, de a végén nem kaptunk meg minden korrekt ítéletet. Három ilyen bírót Pakson is találtunk volna. Nem a bírókra fogom, de nem tudtunk több helyzetet kialakítani, mert nem kaptuk meg ezeket az ítéleteket

– értékelt a találkozó után a paksiak vezetőedzője.

„Felvállaltuk a saját játékunkat, benne lehetett volna még egy gól, akár döntetlen is lehetett volna ez a mérkőzés, de a játék képe alapján az ellenfél nagyobb játékerőt képviselt.”

A görögországi visszavágóra július 30-án kerül sor, a mérkőzés 20:30-kor veszi kezdetét.