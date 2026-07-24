Hiába nyert a Fradi, nem érdekelte a holland újságírókat Borbély Balázs

A találkozót követően ugyanis Borbély Balázs, a Ferencváros vezetőedzője a helyi sajtó rendelkezésére állt, ám ezzel a lehetőséggel senki sem élt. Mivel nem érkezett kérdés, Borbély megköszönte a lehetőséget, és távozott 20 másodperc alatt.

Várjuk a kérdéseket, kérem, aki kérdezni szeretne, jelentkezzen! Mikrofon is rendelkezésre áll. Akkor köszönöm szépen

– ennyiből állt a sajtótájékoztató.

Egyébként beszédes, hogy az erről készült videóba bevágtak tücsökciripelő hangot is akkorra, amikor kérdezni lehetett volna a Fradi edzőjétől.

Ongemakkelijk… 😅

Een bijzondere situatie na afloop van FC Twente – Ferencváros. Niemand had vragen voor Balázs Borbély en dus vertrok de trainer maar meteen 👋😂#EuropaLeague #FCTwente #Ferencváros pic.twitter.com/LHify2FX9Y — VoetbalPrimeur (@VoetbalPrimeur) July 23, 2026

A Ferencváros június 30-án fogadja a Twentét a Groupama Arénában, 20:30-kor. A párharc győztese a Fenerbahce–Górnik Zabrze Bajnokok Ligája-selejtezős párharc vesztesével játszik a folytatásban, míg a vesztesére a Konferencia Ligában a DAC–Velez Mostar párharc győztese vár.