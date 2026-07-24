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Hiába nyert a Fradi, nem érdekelte a holland újságírókat Borbély Balázs

Borbély Balázs, a Ferencváros vezetőedzője.
Purger Tamás / MTI
Borbély Balázs, a Ferencváros vezetőedzője.
24.hu
2026. 07. 24. 10:09
Borbély Balázs, a Ferencváros vezetőedzője.
Purger Tamás / MTI
Borbély Balázs, a Ferencváros vezetőedzője.
A Ferencváros labdarúgócsapata 2–1-re győzött a holland Twente vendégeként az Európa Liga selejtezőjének második fordulójában, de még ez se volt elég, hogy érdekelje a holland újságírókat.

A találkozót követően ugyanis Borbély Balázs, a Ferencváros vezetőedzője a helyi sajtó rendelkezésére állt, ám ezzel a lehetőséggel senki sem élt. Mivel nem érkezett kérdés, Borbély megköszönte a lehetőséget, és távozott 20 másodperc alatt.

Várjuk a kérdéseket, kérem, aki kérdezni szeretne, jelentkezzen! Mikrofon is rendelkezésre áll. Akkor köszönöm szépen

– ennyiből állt a sajtótájékoztató.

Egyébként beszédes, hogy az erről készült videóba bevágtak tücsökciripelő hangot is akkorra, amikor kérdezni lehetett volna a Fradi edzőjétől.

A Ferencváros június 30-án fogadja a Twentét a Groupama Arénában, 20:30-kor. A párharc győztese a Fenerbahce–Górnik Zabrze Bajnokok Ligája-selejtezős párharc vesztesével játszik a folytatásban, míg a vesztesére a Konferencia Ligában a DAC–Velez Mostar párharc győztese vár.

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