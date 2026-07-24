A világbajnokságot megjárt csatár bekokainozva gyorshajtott

Hat hónapra bevonták Cristian Volpato, ausztrál válogatott futballista jogosítványát.

A Sassuolo 22 éves csatárát egy közúti ellenőrzés során kérték meg a rendőrök, hogy húzodjon le, miután 109 kilométer/órával közlekedett Sydney-ben olyan területen, ahol 60-as korlátozás volt. Beszámolók szerint a rendőrök drogtesztet végeztek rajta, ami pozitív eredményt mutatott kokainra. Második mintát is vettek tőle, valamint bevonták a jogosítványát fél évre, de akár négy évre is bővülhet a korlátozás, ha a második minta is pozitív.

Volpato nyáron döntött úgy, hogy nem olasz színeket képvisel, hanem az ausztrál válogatott tagja lesz, amellyel ezt követően három mérkőzésen is részt vett a világbajnokságon, de gólt nem szerzett.