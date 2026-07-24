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Foci

A válogatottnál elbagatellizálták az állapotát, mégis súlyos a Barca-játékos térdsérülése

Netherlands' midfielder #21 Frenkie de Jong reacts after losing the penalty shootout of the 2026 World Cup round of 32 football match between the Netherlands and Morocco at the Monterrey Stadium in Guadalupe on June 29, 2026.
Alfredo ESTRELLA / AFP
Frenkie de Jong a hollandok mind a négy vb-mérkőzésén kezdőként lépett pályára
24.hu
2026. 07. 24. 03:59
Netherlands' midfielder #21 Frenkie de Jong reacts after losing the penalty shootout of the 2026 World Cup round of 32 football match between the Netherlands and Morocco at the Monterrey Stadium in Guadalupe on June 29, 2026.
Alfredo ESTRELLA / AFP
Frenkie de Jong a hollandok mind a négy vb-mérkőzésén kezdőként lépett pályára
A korábban gondoltnál súlyosabb a térdsérülése Frenkie de Jongnak, ezért a Barcelona 29 éves holland labdarúgója az alapozás helyett heteken át csak rehabilitációs munkát végezhet, és nagy valószínűséggel még a bajnoki rajtról is hiányzik majd.

A bajnoki címét megvédő katalán egylet csütörtökön honlapján adott tájékoztatást De Jong egészségi állapotáról, miután a középpályás már a világbajnokságon is sérülten, kötéssel a térdén játszott a 32 között Marokkóval szemben búcsúzó holland válogatottban.

A sérülés súlyosabb volt, mint azt eredetileg gondolták, de szerencsére ebben a fázisban most nincs szükség műtétre, így kizárólag a felépülésre koncentrálhatok

– írta az Instagramon a futballista, aki a vb-n a hollandok mind a négy találkozóján kezdőként lépett pályára, és kulcsemberként sérülése ellenére is komoly terhelést kapott.

Hozzátette: a nemzeti együttesnél a keret orvosai arról tájékoztatták, hogy sérülése nem súlyos, és az állapota nem lesz rosszabb, ha vállalja a játékot.

A futballista erről annyit közölt, hogy némi fájdalommal ugyan, de játszott, ahogyan pályafutása során hasonló helyzetben mindig ezt tette úgy a válogatottban, mint klubjában.

Oldalszalag-szakadás, speciális edzésmunka

A katalánok közlése nyomán De Jong szabadságát megszakítva utazott Barcelonába az alaposabb orvosi vizsgálat érdekében, amely megállapította, hogy jobb térdében mediális oldalszalag-szakadást szenvedett. Így aztán egyelőre szigorú orvosi felügyelet mellett csak speciális edzésmunkát végezhet.

De Jong az elmúlt idényben több sérüléssel és betegséggel is bajlódott, a Transfermarkt adatai alapján 72 napot nem volt bevethető állapotban, és 16 meccset kényszerült kihagyni. Hansi Flick vezetőedző így is 38 tétmérkőzésen szavazott bizalmat a holland középpályásnak, aki egy gólja mellett nyolc gólpasszt adott.

A Barcelona augusztus 23-án, az Elche elleni idegenbeli mérkőzéssel kezdi meg bajnoki szereplését.

(MTI)

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