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Borbély Balázs: Jól játszottunk, nekünk voltak nagyobb helyzeteink

ENSCHEDE, NETHERLANDS - JULY 23: Ferencvaros goalkeeper Denes Dibusz celebrates his team's victory after the UEFA Europa League 2026/27 second qualifying round first leg match between FC Twente and Ferencvaros at FC Twente Stadium on July 23, 2026 in Enschede, Netherlands. (Photo by Rene Nijhuis/MB Media/Getty Images)
Rene Nijhuis / MB Media / Getty Images
24.hu
2026. 07. 24. 03:33
ENSCHEDE, NETHERLANDS - JULY 23: Ferencvaros goalkeeper Denes Dibusz celebrates his team's victory after the UEFA Europa League 2026/27 second qualifying round first leg match between FC Twente and Ferencvaros at FC Twente Stadium on July 23, 2026 in Enschede, Netherlands. (Photo by Rene Nijhuis/MB Media/Getty Images)
Rene Nijhuis / MB Media / Getty Images
A Ferencváros labdarúgócsapata taktikus és okos játékkal 2-1-re győzött a holland Twente vendégeként az Európa Liga selejtezőjének második fordulójában.

„Jó teljesítményt nyújtottunk az első perctől kezdve, de voltak olyan periódusok, amikor ellenfelünk beszorított bennünket. De önfeláldozóan védekeztünk, jól játszottunk, talán a nagyobb helyzeteink is nekünk voltak” – nyilatkozta a Sport TV-nek Borbély Balázs, a Ferencváros edzője.

Hozzátette, tudták, mit várhatnak a Twentétől, de támadásban és védekezésben is sikerült jól futballozni ellene.

A kapus Dibusz Dénes szerint mindenki láthatta, milyen jó ellenféllel kerültek szembe.

A Twente úgy kezdett, hogy levegőhöz is alig jutottunk. Szerencsére akkor sikerült megszereznünk a vezetést, ami fontos pillanat, főleg idegenben. Ez megnyugvást adott, utána jól helytálltunk, küzdöttünk, a taktikai feladatokat pedig, amelyeket ránk bíztak, meg tudtuk oldani.

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ENSCHEDE, NETHERLANDS - JULY 23: Kristoffer Zachariassen of Ferencvaros and Lenny Joseph of Ferencvaros celebrate their team's second goal during the UEFA Europa League 2026/27 second qualifying round first leg match between FC Twente and Ferencvaros at FC Twente Stadium on July 23, 2026 in Enschede, Netherlands. (Photo by Rene Nijhuis/MB Media/Getty Images)
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