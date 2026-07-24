Borbély Balázs: Jól játszottunk, nekünk voltak nagyobb helyzeteink

„Jó teljesítményt nyújtottunk az első perctől kezdve, de voltak olyan periódusok, amikor ellenfelünk beszorított bennünket. De önfeláldozóan védekeztünk, jól játszottunk, talán a nagyobb helyzeteink is nekünk voltak” – nyilatkozta a Sport TV-nek Borbély Balázs, a Ferencváros edzője.

Hozzátette, tudták, mit várhatnak a Twentétől, de támadásban és védekezésben is sikerült jól futballozni ellene.

A kapus Dibusz Dénes szerint mindenki láthatta, milyen jó ellenféllel kerültek szembe.