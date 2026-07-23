fradiftclabdarúgássport
A következő élő közvetítés része Óriási EL-bravúr: Hollandiában szerzett előnyt a Fradi

Lenny Joseph megőrjítette a Twentét, idegenben nyert a Fradi

ENSCHEDE, NETHERLANDS - JULY 23: (L-R) Gabi Kanichowsky of Ferencvarosi TC, Thomas van den Belt of FC Twente, Lenny Joseph of Ferencvarosi TC during the UEFA Europa League match between FC Twente v Ferencvaros at the De Grolsch Veste on July 23, 2026 in Enschede Netherlands (Photo by Jeroen van den Berg/Soccrates/Getty Images)
Jeroen van den Berg / Soccrates / Getty Images
admin Pincési László
2026. 07. 23. 21:52
ENSCHEDE, NETHERLANDS - JULY 23: (L-R) Gabi Kanichowsky of Ferencvarosi TC, Thomas van den Belt of FC Twente, Lenny Joseph of Ferencvarosi TC during the UEFA Europa League match between FC Twente v Ferencvaros at the De Grolsch Veste on July 23, 2026 in Enschede Netherlands (Photo by Jeroen van den Berg/Soccrates/Getty Images)
Jeroen van den Berg / Soccrates / Getty Images

Sokan féltették a Ferencvárost az enschedei mérkőzéstől, de a magyar csapat megmutatta, hogy bárhol képes a fantasztikus teljesítményre. Ezúttal az Európa Liga-selejtező 2. fordulójának első mérkőzésén 2-1-re győzött a Twente otthonában, mindkét gólt Lenny Joseph szerezte.

Vissza a közvetítéshez

FOCI-VB 2026 - ADATBANK

Menetrend Tabella Csapatok Góllövők Helyszínek Ágrajz

Messi-búcsú, Trump-nyali, VAR-mizéria: mire emlékszünk majd a 2026-os focivébéről?

Friss

Népszerű

Összes
Itt vannak a 2026-os felvételi ponthatárok
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik