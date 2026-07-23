Sokan féltették a Ferencvárost az enschedei mérkőzéstől, de a magyar csapat megmutatta, hogy bárhol képes a fantasztikus teljesítményre. Ezúttal az Európa Liga-selejtező 2. fordulójának első mérkőzésén 2-1-re győzött a Twente otthonában, mindkét gólt Lenny Joseph szerezte.
A következő élő közvetítés része Óriási EL-bravúr: Hollandiában szerzett előnyt a Fradi
Lenny Joseph megőrjítette a Twentét, idegenben nyert a Fradi
Jeroen van den Berg / Soccrates / Getty Images
Jeroen van den Berg / Soccrates / Getty Images
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