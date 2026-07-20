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Foci foci vb 2026

Az argentin védő levegőnek nézte Trumpot a díjátadón

foci vb 2026 döntő cristian romero donald trump elmaradt kézfogás
Patrick Smith - FIFA / FIFA via Getty Images
admin Dajka Balázs
2026. 07. 20. 04:47
foci vb 2026 döntő cristian romero donald trump elmaradt kézfogás
Patrick Smith - FIFA / FIFA via Getty Images
Cristian Romero nem fogott kezet az USA elnökével a vb-döntő utáni díjátadón.

Azt már a vb-döntő előtt tudni lehetett, hogy Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok és Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség elnöke adja át a trófeát a világbajnokság győztesének.

Szintén ők voltak azok, akik kiosztották az érmeket a döntőt 1-0-ra elveszítő argentin csapatnak is. A dél-amerikaiak marcona hátvédje, Cristian Romero nemcsak az eredmény miatt lehetett frusztrált, hanem azért is, mert sérülés miatt a második félidei ivószünet után cserét kellett kérnie.

A Tottenhamben légióskodó védő a díjátadón átvette az érmet Infantinótól, Trumppal azonban nem fogott kezet, egyszerűen levegőnek nézte, és elsétált mellette.

Trumpot azért nem rázta meg különösebben az eset, és amikor odaadta a trófeát Rodrinak, a spanyolok csapatkapitányának, ott maradt az emelvényen, hiába próbálta Infantino arrébb hívni, hogy ne legyen rajta az ünneplős csapatképen.

Hogy kik lettek a torna különdíjasai, arról itt, hogy miért lett Leandro Paredes a döntő legnagyobb tahója, arról itt, hogy hány védése volt az egész tornán a legjobb kapusnak megválasztott Unai Simónnak, arról itt olvashat.

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