Az argentin védő levegőnek nézte Trumpot a díjátadón

Azt már a vb-döntő előtt tudni lehetett, hogy Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok és Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség elnöke adja át a trófeát a világbajnokság győztesének.

Szintén ők voltak azok, akik kiosztották az érmeket a döntőt 1-0-ra elveszítő argentin csapatnak is. A dél-amerikaiak marcona hátvédje, Cristian Romero nemcsak az eredmény miatt lehetett frusztrált, hanem azért is, mert sérülés miatt a második félidei ivószünet után cserét kellett kérnie.

A Tottenhamben légióskodó védő a díjátadón átvette az érmet Infantinótól, Trumppal azonban nem fogott kezet, egyszerűen levegőnek nézte, és elsétált mellette.

❗️ EL “CUTI” ROMERO LE NEGÓ EL SALUDO A DONALD TRUMP Cristian “Cuti” Romero protagonizó un momento llamativo durante la ceremonia de premiación al no saludar a Donald Trump cuando pasó por el palco para recibir su medalla.https://t.co/zmWGSNB20U pic.twitter.com/R4Bsk3yQWG — Diagonales (@diagonalesweb) July 19, 2026

Trumpot azért nem rázta meg különösebben az eset, és amikor odaadta a trófeát Rodrinak, a spanyolok csapatkapitányának, ott maradt az emelvényen, hiába próbálta Infantino arrébb hívni, hogy ne legyen rajta az ünneplős csapatképen.

Donald Trump did not want to let Spain celebrate their win without him #WorldCupFinal pic.twitter.com/6zB9FaCVwC — sᴜᴘᴇʀ ᴛᴠ (@superTV247) July 19, 2026

Hogy kik lettek a torna különdíjasai, arról itt, hogy miért lett Leandro Paredes a döntő legnagyobb tahója, arról itt, hogy hány védése volt az egész tornán a legjobb kapusnak megválasztott Unai Simónnak, arról itt olvashat.