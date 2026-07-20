Az argentin kapusnak a döntőben több védése volt, mint a spanyolnak az egész vébén összesen

Az Aston Villában légióskodó kapusnak az Opta statisztikái szerint 62 labdaérintése volt és 46 passzal próbálkozott, ezek közül 28 volt sikeres, ez 61 százalékosos pontosságot jelent. Labdaérintésből és passzkísérletből is neki volt a legtöbb az argentin csapatból, ami nagyon jól visszaadja, hogy a spanyolok a letámadás révén mennyire kinyírták a címvédő játékát.

Emiliano Martínez has had more touches (62) and attempted more passes (46) than any other Argentina player#WorldCupFinal pic.twitter.com/n8l5krluYY — Opta Analyst (@OptaAnalyst) July 19, 2026

Martínez ennél többet nem tehetett

A 33 éves Martínez az argentinok legjobbja volt, a spanyolok kaput eltaláló lövései minőségét jelző xGOT-mutató 2,76 volt, ennek ellenére egy gólon tartotta az Eb-győztest, igaz, Spanyolország azzal az eggyel is megnyerte a döntőt.

Csak érdekességképpen: amíg Martínez csak a döntőben 11 alkalommal avatkozott közbe, addig spanyol kollégája, a torna legjobbjának megválasztott Unai Simón az egész vébén mindössze tízszer védett.

Emiliano Martínez made more saves in the final (11) than Unai Simon (10) made in the entire tournament. pic.twitter.com/wAhLtMridk — Opta Analyst (@OptaAnalyst) July 19, 2026

Hogy Unai Simón mellett kik lettek a vb különdíjasai, arról itt írtunk.