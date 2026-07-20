emiliano martínezfoci vbfoci vb 2026spanyolország
Foci foci vb 2026

Az argentin kapusnak a döntőben több védése volt, mint a spanyolnak az egész vébén összesen

foci vb 2026 döntő emiliano martínez 11 védés legtöbb passz labdaérintés
Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
admin Dajka Balázs
2026. 07. 20. 02:46
foci vb 2026 döntő emiliano martínez 11 védés legtöbb passz labdaérintés
Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Emiliano Martínez, az argentinok kapusa mindent megtett, rekordot jelentő tizenegy védése volt a spanyolok elleni vb-döntőben, de ez sem volt elég csapatának a győzelemhez.

Az Aston Villában légióskodó kapusnak az Opta statisztikái szerint 62 labdaérintése volt és 46 passzal próbálkozott, ezek közül 28 volt sikeres, ez 61 százalékosos pontosságot jelent. Labdaérintésből és passzkísérletből is neki volt a legtöbb az argentin csapatból, ami nagyon jól visszaadja, hogy a spanyolok a letámadás révén mennyire kinyírták a címvédő játékát.

Martínez ennél többet nem tehetett

A 33 éves Martínez az argentinok legjobbja volt, a spanyolok kaput eltaláló lövései minőségét jelző xGOT-mutató 2,76 volt, ennek ellenére egy gólon tartotta az Eb-győztest, igaz, Spanyolország azzal az eggyel is megnyerte a döntőt.

Csak érdekességképpen: amíg Martínez csak a döntőben 11 alkalommal avatkozott közbe, addig spanyol kollégája, a torna legjobbjának megválasztott Unai Simón az egész vébén mindössze tízszer védett.

Hogy Unai Simón mellett kik lettek a vb különdíjasai, arról itt írtunk.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

FOCI-VB 2026 - ADATBANK

Menetrend Tabella Csapatok Góllövők Helyszínek Ágrajz

A vb-döntő legnagyobb kérdése: Messi mennyi időt és teret kap a labdával?

Friss

Népszerű

Összes
foci vb 2026 döntő spanyolország argentína
A sokat kritizált csereember góljával verte Spanyolország a fociból keveset mutató Argentínát
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik