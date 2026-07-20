Vb-döntős csapat még nem nyújtott olyan gyenge támadójátékot, mint Argentína

A világbajnoki ezüstérmes argentin labdarúgó-válogatott kapura lövési kísérlet nélkül zárta a rendes játékidőt a spanyolok elleni vasárnapi fináléban, ilyesmire 1966 óta csak kétszer volt példa a tornák történetében.

A statisztikákkal foglalkozó Opta a hat évtizeddel ezelőtti angliai vb-vel kezdődően 900 mérkőzést vizsgált meg, ezek közül pedig csak két olyan akadt – a mostani döntőt leszámítva –, amikor egy csapat egyszer sem veszélyeztetett: az 1990-es olaszországi tornán Brazília ellen Costa Rica, 2022-ben Katarban pedig ugyancsak a közép-amerikai ország válogatottja a spanyolok ellen nem tudott értékelhető próbálkozást feljegyezni, írj az MTI.

Ehhez a listához csatlakozott most az argentin együttes, amely a ráadásban tudott csak kapura lőni. Ebből következik az is, hogy ilyen először fordult elő a vb-döntők történetében.

Argentína egy másik olyan mutatót is magáénak tudhat, amire nem lehet büszke: harmadszor fordult elő, hogy egy csapat nem találta el egyszer sem a kaput a döntőben, és a korábbi két alkalommal (1990, 2014) is az argentin támadójáték mondott csődöt.

😳 | Is it an Argentina thing? Only three times did a team fail to record a single shot on target in a World Cup final since 1966: 🇦🇷 Argentina v West Germany (1990)

🇦🇷 Argentina v Germany (2014)

🇦🇷 Argentina v Spain (2026) 🆕 You don’t want to see this any time, let alone on… pic.twitter.com/tqglUVlFlr — Sofascore Football (@Sofascore) July 20, 2026

A spanyolok Ferran Torres találatával 1-0-ra győztek a döntőben, és történetük során másodszor lettek világbajnokok.