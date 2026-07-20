sportlabdarúgásfoci vb 2026vb döntő 2026
Foci foci vb 2026

Vb-döntős csapat még nem nyújtott olyan gyenge támadójátékot, mint Argentína

Lionel Messi az elveszített vb-döntő után.
Michael Regan - FIFA/FIFA via Getty Images
24.hu
2026. 07. 20. 15:47
Lionel Messi az elveszített vb-döntő után.
Michael Regan - FIFA/FIFA via Getty Images

A világbajnoki ezüstérmes argentin labdarúgó-válogatott kapura lövési kísérlet nélkül zárta a rendes játékidőt a spanyolok elleni vasárnapi fináléban, ilyesmire 1966 óta csak kétszer volt példa a tornák történetében.

A statisztikákkal foglalkozó Opta a hat évtizeddel ezelőtti angliai vb-vel kezdődően 900 mérkőzést vizsgált meg, ezek közül pedig csak két olyan akadt – a mostani döntőt leszámítva –, amikor egy csapat egyszer sem veszélyeztetett: az 1990-es olaszországi tornán Brazília ellen Costa Rica, 2022-ben Katarban pedig ugyancsak a közép-amerikai ország válogatottja a spanyolok ellen nem tudott értékelhető próbálkozást feljegyezni, írj az MTI.

Ehhez a listához csatlakozott most az argentin együttes, amely a ráadásban tudott csak kapura lőni. Ebből következik az is, hogy ilyen először fordult elő a vb-döntők történetében.

Argentína egy másik olyan mutatót is magáénak tudhat, amire nem lehet büszke: harmadszor fordult elő, hogy egy csapat nem találta el egyszer sem a kaput a döntőben, és a korábbi két alkalommal (1990, 2014) is az argentin támadójáték mondott csődöt.

A spanyolok Ferran Torres találatával 1-0-ra győztek a döntőben, és történetük során másodszor lettek világbajnokok.

Kapcsolódó
Lionel Messi és Lamine Yamal csatája a vb-döntőn.
Messit is ki lehet radírozni – Kele János osztálynaplója a vb-döntőről
Osztályoztuk a finálé szereplőit Emiliano Martínez hiábavaló rekordjától Ferran Torres megváltó góljáig.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

FOCI-VB 2026 - ADATBANK

Menetrend Tabella Csapatok Góllövők Helyszínek Ágrajz

Tragédia a vb-győzelem után: Ünneplés közben meghalt egy 13 éves fiú Spanyolországban

Friss

Népszerű

Összes
Magyar Péter gratulált Pócs Jánosnak a kamerás szemüvegéhez, szerinte Bóka Jánoshoz képest Gulyás Gergely maga volt a lendület – élőben a parlamentből
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik