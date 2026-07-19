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Óriási támogatottságot élvez Gianni Infantino a FIFA tagjainál

Gianni Infantino a Spanyolország-Franciaország elődöntőn.
Tom Weller/picture alliance via Getty Images
Gianni Infantino a Spanyolország–Franciaország-elődöntőn.
24.hu
2026. 07. 19. 12:53
Gianni Infantino a Spanyolország-Franciaország elődöntőn.
Tom Weller/picture alliance via Getty Images
Gianni Infantino a Spanyolország–Franciaország-elődöntőn.
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) jövő évi elnökválasztásán a legtöbb tagállam a tisztséget jelenleg is betöltő Gianni Infantinót fogja támogatni, írta a The Guardian.

A napilap kalkulációja szerint a 211 tagország közül csak néhány lehet olyan, amely nem a jelenlegi elnököt támogatná. Ugyanakkor ezek közé tartozik a német szövetség is, amely komoly súllyal bír.

Infantinót 2016 februárjában, rendkívüli kongresszuson választották meg, miután Sepp Blatter korrupciós botrányba keveredett, és lemondott. Az 56 éves sportvezetőt 2019-ben és 2023-ban is kihívó nélkül választották újra.

Nem jó hír Infantino kritikusainak, hogy jelenleg sincs ellenfele a 2027-es választásra, de november 18-ig még beadhatnak pályázatot a kihívói.

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