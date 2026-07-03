A Fradit tavaly a BL-től elütő azeri klub csapott le a ZTE focistájára

A 24 éves belső védő az elmúlt három szezont töltötte a ZTE-nél – az elsőt még az MTK kölcsönjátékosaként –, amelyben a legutóbbi két bajnoki idényben már stabil kezdőjátékosként számítottak rá.
Olyan klubhoz megy, amely rendszeresen bizonyít az európai kupákban
Andrés Jornet, a ZTE sportért felelős elnöke a transzfert a játékos és a klub számára egyaránt fontos lépésnek nevezte. Hozzátette, hogy a Qarabag rangos egyesület, amely nemcsak hazája élmezőnyében szerepel, hanem rendszeresen bizonyít az európai porondon is.
Várkonyi Bence elmondása alapján utóbbi tény a klubváltást illetően az ő döntésében is fontos szerepet játszott.
A ZTE kiegyensúlyozott teljesítménnyel úgy végzett az ötödik helyen a bajnokságban, hogy az utolsó három fordulóban pont nélkül maradt, pedig az éremszerzésre is esélye volt még a hajrá előtt. A csapat a MOL Magyar Kupában döntős volt, ott a Ferencvárossal szemben maradt alul.
Tavaly BL-főtábla, idén Európa Liga
A 12-szeres bajnok Qarabag FK az azeri bajnokság legutóbbi kiírásában – a bakui Szabah mögött – a második helyen végzett, és az Európa Ligában szerepelhet majd a nemzetközi porondon.
Az előző kiírásban viszont a Bajnokok Ligája ligaszakaszának egyik résztvevője volt – a selejtező utolsó körében a Ferencvárosnál bizonyult jobbnak –, ahonnan továbbjutott az egyenes kiesés szakaszba.
Ott aztán a Newcastle United kettős győzelemmel búcsúztatta.