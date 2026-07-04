Messi: Tudtuk, hogy szenvedni fogunk, és szenvedtünk is

Rendkívül büszke játékosaira Bubista, a Zöld-foki Köztársaság labdarúgó-válogatottjának szövetségi kapitánya, miután csapata csak hosszabbításban kapott ki a címvédő Argentínától, így nem jutott be a világbajnokság nyolcaddöntőjébe.

A vb-újonc már eddig is okozott meglepetést, a csoportkörben döntetlent játszott a korábbi világbajnok Spanyolországgal és Uruguayjal, míg most Miamiban a 110. percig döntetlenre állt a címvédővel.

Szomorkodnak a zöld-fokiak

Bubista szerint az, ahogyan játékosai – akik közül a legtöbben nem élvonalbeli bajnokságokban szerepelnek – a vereséget fogadták, jól mutatja, mekkora fejlődésen mentek keresztül.

Szomorúság uralkodik az öltözőben. Természetesen csalódottak vagyunk, amiért búcsúzunk a tornától, és amiért olyan közel álltunk a továbbjutáshoz. A játékosok átölelték egymást, sírtak. Ez is a fejlődés része. Ez segít nekünk, és azt is mutatja, hogy a csapatnak lelke van

– fogalmazott a zöld-foki szövetségi kapitány az MTI cikke szerint, és hozzátette: „büszke vagyok a játékosaimra és arra, amit elértek. Méltósággal és bátorsággal játszottak.”

Messi: Nem véletlen, hogy nem kaptak ki a spanyoloktól és Uruguaytól sem

Az argentinok világsztárja, a nyitó gólt szerző Lionel Messi kiemelte: sokkal nehezebb mérkőzés volt, mint amire számítottak.

„Nehéz volt megszerezni az első gólt, de az ellenfél megmutatta, miért tudott korábban döntetlent játszani Spanyolországgal és Uruguayjal is. Nagyon fegyelmezett csapat, és megvannak a fegyverei. Nagy intenzitással játszik, és keményen nekünk esett. Sok volt az adok-kapok a pályán, de erre számítottunk.

Tudtuk, hogy szenvedni fogunk, és szenvedtünk is. Ezzel együtt fontos győzelmet arattunk

– mondta Messi, aki hét találatával vezeti a torna góllövőlistáját, húsz góljával pedig megerősítette vezető helyét az örökrangsor élén.

Argentína kedden a legjobb 16 között Egyiptommal találkozik Atlantában.