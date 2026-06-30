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Megvadult kutyái miatt börtönbe kerülhet a Real Madrid válogatott védője

Ferland Mendy (Real Madrid) controls the ball during UEFA Champions league Quarter Final UEFA Champions League: Bayern Munich and Real Madrid at Allianz Arena, Munich, Germany on April 15 2026. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto)
Ulrik Pedersen / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Ferland Mendy
24.hu
2026. 06. 30. 16:43
Ferland Mendy (Real Madrid) controls the ball during UEFA Champions league Quarter Final UEFA Champions League: Bayern Munich and Real Madrid at Allianz Arena, Munich, Germany on April 15 2026. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto)
Ulrik Pedersen / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Ferland Mendy
Hamarosan bíróság elé áll Ferland Mendy, a Real Madrid labdarúgócsapatának francia válogatott védője.

2023. január 4-én a Real Madrid hátvédjének négy kutyája megszökött alcobendasi otthonából. A két masztiff, egy anatóliai juhászkutya és egy német dog nem rendelkezett azonosító mikrochippel és kötelező felelősségbiztosítással, és nem voltak beoltva veszettség ellen.

Előbb megtámadtak egy kutyáját sétáltató nőt, akinek tacskója olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy később el kellett altatni, majd rátámadtak a nő segítségére siető 17 éves fiúra és rövidszőrű német vizslájára is. A fiatalembert lábon harapták, vizslája nyak- és mellkasi sérüléseket szenvedett.

Az ügyészség 450 eurós kártérítést követel az elpusztult tacskó gazdájának, 4970 eurót a fiatalembernek a sérülésekért, valamint 240 eurót a sérült kutya állatorvosi költségére.

Emellett Mendy ellen súlyos testi sértés a vád, ami 1200 eurós pénzbírsággal jár, míg a sérült fiatalembert képviselő ügyvédi iroda magánvádas eljárásban 20 eurós kártérítést és hat hónap börtönbüntetést kér a futballistára súlyos gondatlanságra hivatkozva.

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