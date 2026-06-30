A rendes játékidő és a hosszabbítás 1-1-es döntetlenje után Marokkó 3-2-re verte Hollandiát a világbajnokságon, így bejutott a nyolcaddöntőbe, ahol Kanada lesz az ellenfele.
A következő élő közvetítés része Hollandia a 90. percben még győzelemre állt, végül tizenegyesekkel kiesett
Megátkozták a hollandok büntetőit, Marokkó a nyolcaddöntőben
CARL DE SOUZA / AFP
Cody Gakpo elsírta magát a gólját követően
CARL DE SOUZA / AFP
Cody Gakpo elsírta magát a gólját követően
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