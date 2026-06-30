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A következő élő közvetítés része Hollandia a 90. percben még győzelemre állt, végül tizenegyesekkel kiesett

Megátkozták a hollandok büntetőit, Marokkó a nyolcaddöntőben

Netherlands' forward #11 Cody Gakpo celebrates scoring his team's first goal during the 2026 World Cup round of 32 football match between the Netherlands and Morocco at the Monterrey Stadium in Guadalupe on June 29, 2026.
CARL DE SOUZA / AFP
Cody Gakpo elsírta magát a gólját követően
admin Pincési László
2026. 06. 30. 05:55
Netherlands' forward #11 Cody Gakpo celebrates scoring his team's first goal during the 2026 World Cup round of 32 football match between the Netherlands and Morocco at the Monterrey Stadium in Guadalupe on June 29, 2026.
CARL DE SOUZA / AFP
Cody Gakpo elsírta magát a gólját követően

A rendes játékidő és a hosszabbítás 1-1-es döntetlenje után Marokkó 3-2-re verte Hollandiát a világbajnokságon, így bejutott a nyolcaddöntőbe, ahol Kanada lesz az ellenfele.

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Megátkozták a hollandok büntetőit, Marokkó a nyolcaddöntőben

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