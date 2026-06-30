Hollandia 2010 óta veretlen, mégsem nyert semmit

Érdekes statisztikára hívta fel a figyelmet a Le Parisien, a francia lap azt írta, a holland labdarúgó-válogatott legutóbb 2010-ben szenvedett vereséget világbajnokságon, akkor a döntőben kapott ki 1-0-ra Spanyolországtól.

A FIFA a tizenegyesrúgásokat hivatalosan nem számolja bele a statisztikába, azaz egy olyan mérkőzés döntetlennek számít. Így fordulhat elő az a furcsa helyzet, hogy Hollandia egy lenyűgöző, de értelmetlen történelmi rekordot döntött meg a világbajnokságon: az egymást követő, vereség nélküli mérkőzések számát.

A csapat 2014-ben Argentína ellen az elődöntőben, 2022-ben ugyanazon ellenféllel szemben a negyeddöntőben kapott ki (2018-ban pedig nem kvalifikálta magát a tornára). Most ismét tizenegyesekkel búcsúztak, ezúttal Marokkóval szemben. Ez azt jelenti, hogy a hivatalos statisztikák szerint 16 világbajnoki mérkőzés óta veretlen.

Előtte a rekordot Brazília tartotta, amely 13 veretlen meccs után Magyarország ellen bukott el 3-1-re 1966-ban. Olaszország 1994 és 2002 között 12 mérkőzésen nem kapott ki.