mexikói válogatottecuadori válogatottelefántcsontparti válogatottfoci vb 2026
A következő élő közvetítés része Pályán Haalandék, zavargások Hollandiában, nem mond le a német kapitány – élő hírfolyam a foci-vb 20. napjáról

Hollandia 2010 óta veretlen, mégsem nyert semmit

Netherlands' defender #15 Micky Van de Ven and Morocco's defender #02 Achraf Hakimi fight for the ball during the 2026 World Cup round of 32 football match between the Netherlands and Morocco at the Monterrey Stadium in Guadalupe on June 29, 2026.
CARL DE SOUZA / AFP
Hollandia elbukott
admin Pincési László
2026. 06. 30. 17:53
Netherlands' defender #15 Micky Van de Ven and Morocco's defender #02 Achraf Hakimi fight for the ball during the 2026 World Cup round of 32 football match between the Netherlands and Morocco at the Monterrey Stadium in Guadalupe on June 29, 2026.
CARL DE SOUZA / AFP
Hollandia elbukott

Érdekes statisztikára hívta fel a figyelmet a Le Parisien, a francia lap azt írta, a holland labdarúgó-válogatott legutóbb 2010-ben szenvedett vereséget világbajnokságon, akkor a döntőben kapott ki 1-0-ra Spanyolországtól.

A FIFA a tizenegyesrúgásokat hivatalosan nem számolja bele a statisztikába, azaz egy olyan mérkőzés döntetlennek számít. Így fordulhat elő az a furcsa helyzet, hogy Hollandia egy lenyűgöző, de értelmetlen történelmi rekordot döntött meg a világbajnokságon: az egymást követő, vereség nélküli mérkőzések számát.

A csapat 2014-ben Argentína ellen az elődöntőben, 2022-ben ugyanazon ellenféllel szemben a negyeddöntőben kapott ki (2018-ban pedig nem kvalifikálta magát a tornára). Most ismét tizenegyesekkel búcsúztak, ezúttal Marokkóval szemben. Ez azt jelenti, hogy a hivatalos statisztikák szerint 16 világbajnoki mérkőzés óta veretlen.

Előtte a rekordot Brazília tartotta, amely 13 veretlen meccs után Magyarország ellen bukott el 3-1-re 1966-ban. Olaszország 1994 és 2002 között 12 mérkőzésen nem kapott ki.

Vissza a közvetítéshez
Mérföldkövek
17:53
Hollandia 2010 óta veretlen, mégsem nyert semmit

FOCI-VB 2026 - ADATBANK

Menetrend Tabella Csapatok Góllövők Helyszínek Ágrajz

Drámai párbaj: Paraguay tizenegyesekkel kiverte a németeket

Friss

Népszerű

Összes
Norway's forward #09 Erling Haaland arrives ahead of the 2026 World Cup round of 32 football match between Ivory Coast and Norway at the Dallas Stadium in Arlington on June 30, 2026.
Foci-vb: Elefántcsontpart – Norvégia 0-0 (élő)
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik