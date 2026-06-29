Lengyelország nem jutott az Egyesült Államokba, Robert Lewandowski viszont igen

Nikolics Nemanja korábbi klubja azt közölte, hogy kiemelt játékosként regisztrálták a lengyel csatárt, vagyis azon kevés futballisták közé tartozik, akiknek magasabb fizetést adhat az egyesület.

Érkezése megerősíti azt a törekvésünket, hogy trófeákért küzdjünk, és a klub színvonalát olyan magasságokba emeli, amelyek méltók ehhez a városhoz. Alig várjuk, hogy együtt dolgozhassunk vele, és hogy Chicago saját szemével láthassa, miért tartozik ő a világ legelismertebb sportikonjai közé

– mondta Gregg Berhalter, a chicagóiak vezetőedzője.

ROBERT LEWANDOWSKI IS COMING TO CHICAGO 🇵🇱 We have signed global soccer icon and Poland’s all-time leading goal scorer Robert Lewandowski as a Designated Player 🔥 #cf97 pic.twitter.com/ML5zxz3hVk — Chicago Fire FC (@ChicagoFire) June 29, 2026

Lewandowski 2028 végéig írt alá új csapatával, ezzel pedig hamarabb jutott el az Egyesült Államokba, mint a lengyel válogatott, amely nem jutott ki a vébére.