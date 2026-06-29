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Lengyelország nem jutott az Egyesült Államokba, Robert Lewandowski viszont igen

Lewandowski a válogatottban.
Mikolaj Barbanell/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Lewandowski a válogatottban.
24.hu
2026. 06. 29. 23:01
Lewandowski a válogatottban.
Mikolaj Barbanell/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Lewandowski a válogatottban.
Az észak-amerikai labdarúgó-bajnokságban (MLS) szereplő Chicago Fire bejelentette Robert Lewandowski szerződtetését.

Nikolics Nemanja korábbi klubja azt közölte, hogy kiemelt játékosként regisztrálták a lengyel csatárt, vagyis azon kevés futballisták közé tartozik, akiknek magasabb fizetést adhat az egyesület.

Érkezése megerősíti azt a törekvésünket, hogy trófeákért küzdjünk, és a klub színvonalát olyan magasságokba emeli, amelyek méltók ehhez a városhoz. Alig várjuk, hogy együtt dolgozhassunk vele, és hogy Chicago saját szemével láthassa, miért tartozik ő a világ legelismertebb sportikonjai közé

– mondta Gregg Berhalter, a chicagóiak vezetőedzője.

Lewandowski 2028 végéig írt alá új csapatával, ezzel pedig hamarabb jutott el az Egyesült Államokba, mint a lengyel válogatott, amely nem jutott ki a vébére.

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