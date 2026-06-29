Eldőlt, hol folytatja Nico Paz a pályafutását

Az argentin támadó az elmúlt idényt a Como csapatában töltöte, ahol remekelt, hiszen 40 tétmérkőzésen lépett pályára, ezeken 13 gól és 8 gólpasszt hozott össze. Nem csoda, hogy szóba került a játékos visszahozatala, ám a klub közleménye szerint azt kérte Paz, hogy az olaszoknál folytathassa.

A megállapodás, amelyre a játékos kérésére került sor, egyúttal rögzíti, hogy a Real Madrid egyoldalú visszavásárlási opciót tart fenn Nico Paz játékjogaira a 2027/2028-as idényre

– írta a Real Madrid.

Az nem derült ki, hogy mennyit fizetett a Bajnokok Ligájába meglepetésre bejutó csapat, de sajtóhírek szerint legalább 60 millióba kerülhetett a támadó játékjoga.