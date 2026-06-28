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A következő élő közvetítés része Jordánia-Argentína 0-2, Algéria-Ausztria 1-1, Kolumbia rangadóba lökte Ronaldóékat, Kane és Modric történelmet írt – élő hírfolyam a világbajnokság 17. játéknapjáról

A Kongói DK történelmet írt, Kolumbia rangadóba lökte Ronaldóékat

Cristiano Ronaldo Kolumbia ellen.
Evrim Aydin/Anadolu via Getty Images
Cristiano Ronaldo Kolumbia ellen.
admin Aranyossy Áron
2026. 06. 28. 03:40
Cristiano Ronaldo Kolumbia ellen.
Evrim Aydin/Anadolu via Getty Images
Cristiano Ronaldo Kolumbia ellen.

Hajnalban jött a játéknap igazi drámája.

Üzbegisztán ugyanis vezetést szerzett a Kongói Demokratikus Köztársaság ellen és az első félidőben csak érvénytelenített gólt kapott. Térfélcsere után azonban Wissa duplájával és Mayele okos góljával az afrikai csapat fordított és története során először jutott az egyenes kieséses szakaszba. Ők az afrikai kontinens 11. nemzete, amelynek ez sikerült.

A csoport másik meccsén remek meccset játszott Kolumbia és Portugália, de végül Davinson Sánchez fejesét les miatt elvették. Így is Ghána ellen bizonyíthatnak a dél-amerikaiak, míg Cristiano Ronaldóékra a horvát csapat vár.

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