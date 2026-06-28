A Kongói DK történelmet írt, Kolumbia rangadóba lökte Ronaldóékat

Hajnalban jött a játéknap igazi drámája.

Üzbegisztán ugyanis vezetést szerzett a Kongói Demokratikus Köztársaság ellen és az első félidőben csak érvénytelenített gólt kapott. Térfélcsere után azonban Wissa duplájával és Mayele okos góljával az afrikai csapat fordított és története során először jutott az egyenes kieséses szakaszba. Ők az afrikai kontinens 11. nemzete, amelynek ez sikerült.

A csoport másik meccsén remek meccset játszott Kolumbia és Portugália, de végül Davinson Sánchez fejesét les miatt elvették. Így is Ghána ellen bizonyíthatnak a dél-amerikaiak, míg Cristiano Ronaldóékra a horvát csapat vár.