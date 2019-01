Társházigazdákat kaphat Katar a 2022-es vébére

A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) elnöke kijelentette, hogy már vizsgálják a lehetőségeit annak, hogy a 2022-es labdarúgó-világbajnokságon Katar mellett az ország néhány szomszédja is meccset rendezhessen. Gianni Infantino ezt éppen Dubajban, az Egyesült Arab Emirátusokban tartott konferencián dobta be. Az is kiderült, hogy nem bővítik még 48 csapatosra a tornát.

Ha be tudnánk vonni néhány országot még a régióból, az nem csak az érintetteknek, de az egész világ számára is előnyökkel járna. Ismert, hogy a térség vezető államai között húzódik némi ellentét, de talán a futball közös nevezőre hozhatná a feleket

– mondta Infantino.

A tornára 2026-tól 48 csapat kvalifikálhat, és noha már Katarban is szerettek volna bővítést, 2022-ben marad a megszokott 32-es tábla.