A Liverpool péppé verte az Arsenalt

A londoniak szereztek vezetést a listavezető otthonában, de a Pool aztán olyan első félidőt produkált, hogy azzal el is döntötte a meccset. Kilenc ponttal vezeti a Liverpool a Premier League-et és továbbra is veretlen.

Bár a szezon első felében volt egy hosszabb győzelmi sorozata az Arsenalnak az angol bajnokságban, október vége óta azért már botladozik Unai Emery csapata, amely a 20. fordulóban a Premier League-et vezető, eddig veretlen Liverpoolhoz látogatott. Hiányzott a londoniak keretéből Mesut Özil, aki pénteken ugyan edzett, de a hivatalos indoklás szerint fájlalta a térdét.

A Pool a vártnak megfelelően már a meccs elején nekiesett ellenfelének, mégis az Arsenal szerzett vezetést Maitland-Niles góljával. Szinte azonnal jött a liverpooli válasz, nem tudott felszabadítani a londoni védelem, a labda pedig pont Firmino elé pattant, aki az üres kapuba passzolt. A 16. percben a brazil támadó két védő kicselezése után okos lövéssel már a vezetést is megszerezte a Liverpoolnak.

A hazai fordítás padlóra küldte az Arsenalt, olyan hibák következtek még a félidőben, amikre a meccs is ráment.

Először egy pocsék hátra passz miatt rúghatott szögletet a Pool, amit elsőre még tisztázott a vendégvédelem, ám a labda a hazaiaknál maradt, Szalah asszisztjából pedig Mané duplázta meg az előnyt.

asszisztjából pedig duplázta meg az előnyt. A félidő végén aztán Szokratisz megtette azt a szívességet Szalah-nak, hogy szabálytalankodott vele a tizenhatoson belül, az egyiptomi pedig belőtte a tizenegyest.

A helyzeteit kegyetlenül jól kihasználó Liverpool így már egy félidő után 4-1-re vezetett.

Az első félidő góljai:

Egész jól kezdett neki a második félidőnek az Arsenal, volt is egy nagy helyzet, de Aubameyang pár lépésről is képes volt fölé lőni, ráadásul lesen is volt, szóval, ha betalál is érvénytelenítették volna a találatot, mert az asszisztens lengette a zászlót. Hogy mennyire volt megzavarodva az Arsenal védelme ezen a mérkőzésen, azt jól példázza, hogy Kolasinac is tizenegyest érően szabálytalankodott, ezúttal Firmino állt a labda mögé és magabiztosan a hálóba lőtt.

Ő a harmadik brazil játékos, aki triplázott a Premier League-ben, Robinhónak és Afonso Alvesnek sikerült ez korábban, mindkettejüknek 2008-ban.

Lacazette a 71. pecben állt be, volt egy blokkolt lövése és egyszer elesett a tizenhatoson belül egy védő szorításában, de nem kapott büntetőt. Utóbbi volt nagyjából az utolsó érdemi történés a mérkőzésen, a hazaiak nagyon simán nyertek 5-1-re.

A Liverpool növelte előnyét a tabellán, a második helyen álló Tottenham ugyanis hiába vezetett, végül kikapott a Wolvehamptontól. A Manchester City a Southampton ellen játszik vasárnap, de ha nyernek is csak hét pontra tudják megközelíteni a listavezetőt.

Jürgen Klopp csapata ebben a bajnoki szezonban 20 meccséből 17-et nyert meg, miközben csak három döntetlenje van – egy épp az Arsenal ellen, még november elejéről.

Eredmény – Premier League, 20. forduló Liverpool – Arsenal 5-1 (4-1) Gólszerzők: Firmino (14., 16., 65. – 11-esből), Mané (32.), Szalah (45+2. – 11-esből) illetve Maitland-Niles (12.)

