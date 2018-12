Kane bombagóljával még vezetett, de aztán összeomlott a Tottenham

Elég nagy meglepetést hozott az angol bajnokság 20. fordulója, ugyanis a Tottenham kikapott a Wolverhamptontól. Pedig a hazaiak szereztek vezetést a 22. percben, Harry Kane idézte meg Arjen Robbent és szélről befelé cselezve, ballal tekert a hosszú felsőbe.

Sokáig meg is őrizte előnyét a Spurs, de az utolsó 20 percben összeomlottak a londoniak. A Wolverhampton egy fejessel egyenlített, majd Raul Jimenez alsó sarkos lövésével már a vezetés is a vendégeknél volt. A 88. percben Helder Costa zárta le az összecsapást.

A Tottenham zsinórban öt megnyert bajnoki után kapott ki. Ennek az eredménynek pedig Liverpoolban örülnek a legjobban, megmaradt ugyanis a két csapat közti hatpontos különbség az Arsenal elleni rangadó előtt.

És még egy jó kis statisztika:

Mauricio Pochettino irányításával 27 mérkőzés után (25 győzelem, 2 döntetlen) először kapott ki újonc csapattól a Tottenham.

1 – This was Mauricio Pochettino’s first ever Premier League defeat against a newly-promoted side while in charge of Spurs – he was unbeaten in 27 such meetings before today (W25 D2). Stunned. pic.twitter.com/AZKsVLkc1j

— OptaJoe (@OptaJoe) 2018. december 29.