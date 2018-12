2019-ben erről a srácról fogsz a legtöbbet olvasni

A Borussia Dortmund új, szemtelenül fiatal sztárja nem az angol profi labdarúgók klasszikus pályáját választotta. Nem ült le a kispadra évekig, hogy majd egyszer, ha türelmes lesz, megkapja a lehetőséget egy olyan nagy klubnál, mint a Manchester City. Tizenévesen rájött, hogy hiába nem lesz népszerű a húzása, de lelép a világ egyik legjobb csapatától, és elmegy oda, ahol hamar bebizonyíthatja, hogy megérett a topfutballra.

Jadon Sancho nem is hozhatott volna jobb döntést. Csak 18 éves, de a Bundesligát vezető, Bajnokok Ligája-nyolcaddöntőre készülő Borussia Dortmundnál már alapember, és az ősszel bemutatkozhatott a világbajnoki elődöntős angol válogatottban is.

Elég volt néhány hónap, és egy feltörekvő cserejátékosból Európa egyik legfelkapottabb sztárja lett, akiről már most azt gondolják, hogy az angol foci jövőjének egyik legmeghatározóbb figurája lehet. Hihetetlen technikás, gyors és agilis, a fizikális német bajnokság is megállja a helyét, kis túlzással sosem fárad el. Angliában természetesen óriási a hájp körülötte, pedig a klubváltásánál azért kapott rendesen.

Egy kis ízelítő:

Sokak számára érthetetlennek tűnt, hogy miért cseréli le valaki a Premier League-et a Bundesligára. Pep Guardiolát egy random német/osztrák/svájci edzőre. A BL egyik legnagyobb esélyesét, a Manchester Cityt a Dortmundra. Ezek az emberek ma már Sancho feliratos mezben szurkolnak a srácnak, és alig várják, hogy visszatérjen valamelyik angol csapathoz. De talán azzal is megelégednek, ha mondjuk a 2020-as Európa-bajnokságon bevezeti a válogatottat a döntőbe.

Ez a vékony tinédzser lehet a következő évtized egyik legnagyobb sztárja, de ha így folytatja, már jövőre róla szólhat minden. Pedig nem csinál sok mindent, csak őrülten jól focizik.

Megmondani Guardiolának a tutit

Sancho szülei Trinidad és Tobagóból költöztek Angliába. Nem egyszerű felnőni Dél-Londonban, finoman fogalmazva sem fehérgalléros kerület. Sancho nem egyszer beszélt már a nehézségekről: az utcán sok mindent látott, neki is meg lett volna a lehetősége, hogy rossz társaságba keveredjen, de tudatosan kerülte a zűrt. A labdát viszont nem tudta, nem is akarta, mint annyian, ő is focista szeretett volna lenni.

Suli után csak játszani akartam, nem foglalkoztam azzal, hogy mi történik éppen körülöttem. Azt viszont nem tudom megmondani, hogy mi történt volna, ha nincs a foci

– mondta a BBC-nek.

Ő még az a fiatal, aki tényleg az utcán tanult meg focizni, akit nem vitt el azonnal, még az óvodából egy nagy csapat. Hétévesen került a Watfordhoz, ahol azonnal kilógott a korosztályából, és erre a két nagy londoni csapat, a Chelsea és az Arsenal is felfigyelt, ám 14 éves koráig maradt nevelőegyesületében. Akkor a Manchester City csapott le rá.

Nyilván nem lehet összehasonlítani a City és a Watford lehetőségeit, egyértelmű, hogy váltania kell, ha ki szeretné hozni magából a maximumot. Egykori edzője, Louis Lancaster anno megkérdezte tőle, hogy mi szeretne lenni, ha felnő: ő azt mondta erre, hogy Európa topcsapatában és az angol válogatottban akar játszani, hogy a családja büszke legyen rá. Egész komoly, hogy az álmát már 18 évesen elérte.

2017-ben ott volt a Manchester City felnőtt keretének közelében, és az amerikai túrára készült, de az út előtt nem sokkal meggondolta magát. Belemondta Pep Guardiola szemébe, hogy távozni akar.

Az előző két-három hétben nem járt edzésre, pedig jönnie kellett volna. Beszéltünk az apjával és az ügynökével, de ha a játékos minden áron menni akart, mit tudsz csinálni?

– így Guardiola, mielőtt nyolcmillió fontért lepasszolták volna Sanchót a Borussia Dortmundnak.

Nincs határ

Bejött a számítása, mert a német csapatnál azonnal a felnőttek között találta magát, és noha az első évében jobbára a kispadon kezdett, fokozatosan egyre többet játszhatott. Ha éppen nem a Dortundnál, akkor az angol utánpótlás-válogatottnál kapott lehetőséget, 2017 szeptemberében világbajnoki címet is ünnepelhetett – itt kell hozzátenni, hogy a torna kieséses szakaszában nem lehetett ott, mivel klubja visszarendelte egy előzetesen kötött megállapodás értelmében.

A 2017-2018-as szezonban összesen 12 bajnokin szerepelt, egy gólt lőtt és négy gólpasszt adott. Nem robbant be, de nem is az volt a cél, meg kellett szoknia a bajnokságot az akkor még mindig csak 17 éves támadónak.

Aztán nyáron Lucien Favre vette át a csapatot, és a tapasztalt svájci edző pedig azonnal meglátott benne valamit.

A fiatal játékos komoly kirakósa lett az ősszel nagyot játszó Dortmundnak, és októberben még a Bundesliga legjobb játékosának is megválasztották? De mi történt? Hát, Favre történt.

A 61 éves szakember rájött, hogy a masszív német védők között Sanchónak szabad kezet kell adnia. Sanchóban az az egészen elképesztő, hogy ha nézünk egy dortmundi meccset, sosem tudjuk, hogy éppen hol bukkan fel. Egy zsákbamacska, aki pofátlan cseleivel, kiváló passzaival és higgadt befejezéseivel a szurkolók, a város, sőt az ország új szenzációjává vált.

Egész jól sikerült számára az október, hiszen az angol felnőtt válogatottban is bemutatkozhatott, sőt az Egyesült Államok elleni, amúgy Wayne Rooney búcsúzása miatt beharangozott, meccs is inkább róla szólt.

Most ott tartunk, hogy Raheem Sterling és Marcus Rashford helyére pályázik a kezdőcsapatban. Azt már láthattuk, hogy Harry Kane-nel és Dele Allival megvan az összhang, csak megtippelni tudjuk, hogy milyen félelmetes triót alkothatnak majd a jövőben.

Számára nincsenek határok. Nagyon tehetséges, minden megvan benne ahhoz, hogy a legjobb legyen

– mondta róla csapattársa, az ősszel ugyancsak nagyot játszó Christian Pulisic.

Azt pedig már csak zárójelben tesszük hozzá, hogy most már hiába szeretné visszakapni a Manchester City, 2022-ig szerződés köti a Dortmundhoz. Ha a dolog pénzügyi oldalát vizsgáljuk, akkor érdemes megjegyezni, hogy Sancho jelenleg 70 millió fontot ér a CIES szerint, amivel alig 806 százalékkal növelte meg az értékét az elmúlt évben. Hát itt tartunk.

És még mindig csak 18 éves.