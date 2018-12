Van egy csapat, amelyiknél tényleg a szurkoló a 12. játékos

A foci ma már a kőkemény profizmusról szól, a csapatok alig kommunikálnak a szurkolóikkal. Csak a pozitív dolgokat osztják meg velük, ami rossz fényt vet a közösségre, azt próbálják eltitkolni. Elég Darko Lazovic ügyére gondolni: a MOL Vidi legjobb játékosa gyorsan visszavonult, mielőtt a Chelsea ellen pályára léphetett volna. Nem túl életszerű, a fehérvári csapat mégis azt közölte, hogy a szerb focista egyik napról a másikra úgy döntött, nem focizik többet, miközben több lap is arról írt, hogy Lazovics összeveszett a klub tulajdonosával Garancsi Istvánnal, ezért kellett mennie.

A lényeg az, hogy a csapatok titkolóznak, a szurkolók számára pedig egyre inkább idegen lesz kedvenc klubjuk. De nem Balatonszepezden.

A balatoni községben ugyanis nyitott könyv a szurkolók számára a Balatonszepezd ÖSC.

Köszönjük, hogy mindig kiálltak a csapatunk mellett és egy-egy mérkőzés után nem kergették meg a játékosokat

– írták a csapat Facebook-oldalán az év lezárásaként.

A hatodosztályú csapatnál még a vaddisznótúrásokra is figyelmeztetik a bérleteseket:



Persze egy igazi szurkoló nem hálátlan, érzi, amikor figyelnek rá.



Igaz, nem csak hoznak, visznek is:



Nagyvonalúságukat pedig mi sem bizonyítja jobban, minthogy a pontokon kívül semmi más nem kell nekik:



Sőt, olyan is előfordult már, hogy még a pontok sem kellettek nekik.



Néha elfelejtjük, de a focisták is emberek, olykor nekik is nehezükre esik dolgozni, nekik sincs mindig kedvük futni például az augusztusi melegben. Egy őszinte csapat pedig ezt nem titkolja el a szurkolói elől.



Amikor viszont pályára lépnek, akkor kiszolgálják a közönséget:



Minden forint jó helyre ment:

Kovács Sándor, az egyesület elnöke lapunknak elmondta, az 1992 es megalakulástól ő is játszott a csapatban 2003 őszéig. A 2012-13 as szezonban játszott is egy évet a tartalékok között, de 2013 augusztusában átesett két infarktuson. Tavaly tavasszal megválasztottak az egyesület elnökévé, azóta a csapat ügyeit is intézi és kezeli a Balatonszepezd ÖSC Facebook-oldalát. A csapat jelenleg az MTD Hungária Megyei III. osztály déli csoportjában a 14. forduló után a hatodik helyen áll, igaz, eggyel kevesebb meccset játszott riválisainál.

2011-ben a 400 lakosú faluban igazi népünnepély volt, amikor az Újpest látogatott Szepezdre, a mérkőzésre körülbelül ezren mentek ki. A lila-fehérek szoros meccsen 21:2-re nyertek. Nekik valószínűleg jobban kellett a továbbjutás.