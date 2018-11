Már nem tér vissza a Barcába a csatár

Miközben a Valenciában megbízhatóan szállította a gólokat Paco Alcácer, addig a Barcelonában nem tudta hozni, azt, amit elvárnak tőle, egyszerűen nem illett a katalánok játékába. Két szezon, 50 mérkőzés alatt mindössze 15 gólig jutott, ez pont annyi, amennyit utolsó valenciás idényében lőtt.

Nem is ért senkit váratlanul, hogy a Barca a nyáron kölcsönadta őt a Borussia Dortmundnak, az már inkább, hogy a német csapatban 8 mérkőzésen, 400 játékperc alatt szerzett kilenc gólt. A BVB-nél nem is nagyon vártak tovább, már most elérték, hogy

Alcácer a nyártól végleg a dortmundiaké lesz.

A 25 éves játékos is aláírt egy hosszabb szerződést 2023-ig, a hírek szerint 23 millió eurót fizet érte a Dortmund a Barcelonának. 2016 nyarán 30 millióért érkezett.

