Nagyon komoly tétje lesz a finnek elleni meccsnek

A magyar válogatott már nem foghatja be a finneket, viszont az észtek legyőzésével (2-0) az is biztossá vált, hogy a C osztályból nem eshetünk ki. Arra viszont van esély, hogy második helyen végezzen Magyarország, amennyiben a már csoportelső finneket legyőzi, miközben a görögök kikapnak az Észtországtól.

Minden más eredmény esetén viszont harmadikként zár csoportjában, amely nem ér biztos bennmaradást.

A harmadik vonal három négy- és egy háromcsapatos csoportból áll, így a három negyedik helyezett mellett a legrosszabb csoportharmadik is a legalacsonyabb osztályba csúszik hátra. Az előtte álló két csapat, a finn és a görög elleni eddigi három mérkőzésen három pontot szerzett a magyar válogatott, amely újabb három pont megszerzésével biztosítaná be C osztálybeli tagságát. Minden más esetben a többi csoport eredményeitől függ a sorsa.

Jó jel viszont, hogy hazai pályán még soha nem kaptunk ki a finnektől.

Eddig nyolc alkalommal találkozott Magyarországon a két válogatott, ezeken két döntetlen mellett öt győzelem a mérlegünk. A magyar válogatott utolsó Nemzetek Ligája-összecsapása vasárnap 20.45 órakor kezdődik a Groupama Arénában a szlovén Slavko Vincic sípjelére.

