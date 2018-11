Meg akarták lincselni az ellenfelet megpofozó focistát, de nem érték utol

2-2-es döntetlent hozott a Galatasaray és a Fenerbahce rangadója a török labdarúgó-bajnokságban, de a szép gólok helyett a lefújás utáni balhéval van tele az internet.

A meccs a 90+7. percben ért véget, majd azt lehetett látni, hogy mindkét csapat cserepadjáról rohangálnak be a játékosok, és aztán óriási lökdösődés, kergetőzés kezdődik a kezdőkörnél.

Összesen 30 ember vett részt a balhéban, és a játékvezető végül három játékosnak mutatott fel piros lapot, a hazai oldalról Badou N’Diaye, a vendégek részéről Roberto Soldado és Jaílson számíthat eltiltásra.

Soldado Younes Belhandával akadt össze,

Jaílson szintén Belhandával kakaskodott, ki is osztott neki egy csicskalángost,

és valószínűleg ő is kapott volna rendesen, ha nem védi meg a társa, Baris Alici.

Baris Alici is ride or die! The way he sacrifices himself for his teammate Jailson is stuff of legend 👏👏👏 #GSvFB pic.twitter.com/m6fk5naJyD

N’Diaye azért kapott pirosat, mert a nyakánál ragadta meg az egyik ellenfelét.

Itt látható a nagy kergetőzés:

Shocking scenes!

Three players were sent off after the final whistle following this brawl of 30 players and staff as Galatasaray and Fenebahce drew the Istanbul derby. pic.twitter.com/xQwdFj8bTt

— Photos of Football (@photosofootball) 2018. november 3.