Ismét csapatot kapott Romániában Miriuta László

Hivatalos bejelentés még nem történt, ugyanakkor a román élvonalbeli bajnokság utolsó előtti helyén álló FC Hermannstadt elnöke, Teodor Birt megerősítette, hogy Miriuta László lesz a csapat új edzője. A nagyszebeni ligaújonc 11 bajnoki mérkőzésén csak két-két győzelmet és döntetlent tudott felmutatni, ezért menesztette edzőjét.

Nem titok, Vasile Miriuta lesz az edzőnk, akivel az utóbbi napokban tárgyaltunk. Megtaláltuk a módját, hogy barátságosan váljunk el Alexandru Pelici-től, akinek köszönjük a csapatnál végzett munkáját

– idézi Birtet a Nemzeti Sport.

A klubot csupán három éve alapították, 2018-ban jutott be a Liga 1-be, tavaly a Román Kupában is döntős volt. Ez az egyesület lesz Miriuta hatodik csapata Romániában, korábban a Ceahlaul Piatra Neamt, a kolozsvári CFR-t, a marosvásárhelyi ASA, a Concordia Chiajnát és a Dinamót is irányította – az ETO FC Győrt és a német Energie Cottbust mellett. Utoljára a Dinamo Bukarest edzője volt, de májusban menesztették amiért a csapat nem került be a felsőházi rájátszásba

Nyitókép: Matthias Kern/Bongarts/Getty Images